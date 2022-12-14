Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurarak, "Esir takasıyla 64 askerimizi geri aldık. ABD vatandaşı Murekez Suedi de serbest kaldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yeni bir esir takası yapıldığını duyurarak, "Esir takasıyla 64 askerimizi geri aldık. ABD vatandaşı Murekez Suedi de serbest kaldı" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, anlaşmalar çerçevesinde iki ülke sık sık esir takası da gerçekleştiriyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir esir takası gerçekleştirildiğini belirterek, "Bir esir takası daha gerçekleşti. Bahmut kentinin savunmasında, özellikle Donetsk ve Luhansk’ta savaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 64 asker evlerine dönüyor. Bunlar arasında subaylar ve erlerimiz var. Halkımıza yardım eden ABD vatandaşı Murekez Suedi de serbest kaldı" dedi. Esir takası sırasında Rusya’dan, Ukraynalı askerlere ait bazı cesetlerin de geri alındığını söyleyen Yermak, "4 kişinin cenazeleri de iade edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 64 asker arasında bulunan 28 yaralının tedavi altına alındığını aktardı.