Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret eden Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, savaştan dolayı her iki ülkeden bir çok turistin Antalya’ya gelemediğini bildirdi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oleksandr Voronin’e görevinde başarılar diledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesini istediklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, ziyaret sonrasında Konsolos Voronin’e Kemer kolonyası hediye etti.

Konsolos Voronin de savaşın bir an önce bitmesini istediklerini belirterek, savaştan dolayı Antalya’ya her iki ülkeden de birçok turistin gelemediğini kaydetti.