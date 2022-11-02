Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor" dedi.

Rusya tarafından 29 Ekim’de güvenlik sorunu gerekçe gösterilerek askıya alındığı duyurulan tahıl anlaşmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Girişimi devam ediyor. 3 Kasım Perşembe günü tarım ürünleri taşıyan 8 geminin daha ’tahıl koridoru’ndan geçmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) gerekli bilgiler verildi. Ayrıca yarın Boğaz’da denetimler yapılacak" dedi.

"Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, anlaşma doğrultusunda Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevk edilmesi için Karadeniz’de oluşturulan güvenlik koridorunda gemi trafiğinin durdurulduğu bildirilmişti. Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Ukrayna’nın 29 Ekim’de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik gerçekleştirdiği terör eyleminin etrafındaki durum netleşene kadar Karadeniz Girişimi tarafından tanımlanan güvenlik koridoru boyunca trafik askıya alındı. Karadeniz Girişimi kapsamındaki anlaşmanın ana katılımcısı olarak Rusya bu anlaşmadan çıkmıyor, uygulanmasını askıya alıyor" denilmişti.

Açıklamada tahıl anlaşmasında Rusya’nın tavrıyla ilgili BM ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de rapor sunulduğu ifade edilmiş, güvenlik koridoru ve insani yardım koridorlarından Rusya’ya saldırıların sürdürülmemesi için BM’den destek istendiği belirtilmişti.