İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıda görüşülmesi beklenen toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifinin ise, asgari ücret belirlendikten sonra tekrar görüşülmesi kararına varıldı.

Eğitim sendikalarından öğretmenin darp edilmesi ve öğrencilere sigara satışına alkışlı protesto

Eğitim sendikalarından öğretmenin darp edilmesi ve öğrencilere sigara satışına alkışlı protesto

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı yapıldı. Görüşülmesi beklenen toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi, asgari ücret henüz açıklanmadığı için ertelendi.

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