Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Ukkaşe Hazretlerinin türbesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Ukkaşe Hazretlerinin türbesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Türbenin restorasyonu çerçevesinde sonradan yapılan ve içinde caminin de bulunduğu bölümler adeta yerle bir olurken, Ukkaşe Hazretlerinin makamının bulunduğu hazne ve sanduka zarar görmedi. Deprem esnasında türbede bulunan 2 güvenlik görevlisinden biri aynı saatlerde yaralı olarak kurtarılırken diğer güvenlik görevlisinin cenazesi 3 gün sonra enkazdan çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde etkili olurken Gaziantep’in Nurdağı ilçesi sınırları içinde bulunan Ukkaşe Hazretlerinin türbesinin sonradan inşa edilen bölümlerinin yıkılmasına sebep oldu. İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Durmuşlar mahallesindeki türbenin restorasyon çalışmaları 2017 yılında başladı ve 2021 yılının Aralık ayında tamamlandı. Restorasyon için 92 milyon 300 bin TL harcandı.

Sonradan inşa edilen yapılar tamamen yıkıldı

Türbenin restorasyon aşamasında yapılan 400 kişilik yeni cami, şadırvan, taş revaklar, 17 adet dükkan, 1 adet danışma ofisi, 74 araçlık kapalı otopark, 36 kabinlik erkek-kadın tuvaletler ve abdest alma yerleri, kesimhane, 1 adet küçükbaş hayvan ahırı, 2 adet yaşlı ve engelliler için asansör kuleleri, aşevi, imam evi, erkek-kadın yemekhanesi, 250 metrekarelik kafeterya ve seyir terası, 33 adet kamelya, 25 bin metrekare peyzaj ve çevre düzenlemesi uygulaması ve 16 bin metrekare sert zemin düzenlemesi yerle bir oldu. Sanduka çevresinde inşa edilen yapıların tamamı yıkılırken türbenin içerisinde bulunan sanduka ise zarar görmedi.

Günlük 5 bin ziyaretçi

Durmuşlar Köyü Muhtarı İbrahim Can, "Geçtiğimiz yılın Nisan ayından itibaren ziyarete açıldı. Deprem gecesi türbedeki 2 güvenlik görevlisi enkaz altında kaldı, birini yaralı olarak kurtardık, diğerinin cenazesi 3 gün sonra enkazdan alındı. Yaz aylarında günlük yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği bir türbe ve Kasım ayına kadar da ziyaretçi eksik olmaz. Ukkaşe Hazretlerinin sanduka ve kubbesi sağlam sonradan yapılan inşaat bölümleri çöktü, cami türbe, 18 işletme komple yıkıldı" dedi.

Hz.Ukkaşe hakkında

Peygamber Efendimiz döneminde yaşayan ve sahabenin en faziletlerinden biri olan Hazreti Ukkaşe B. Mihsan, Peygamber Efendimiz ile birlikte Uhud, Bedir ve Hendek savaşlarına katılmıştır. Hz. Ukkaşe; Peygamber Efendimiz tarafından, "Kim cennetteki arkadaşımı görmek istiyorsa bu adama (Hz. Ukkaşe) baksın” diyerek cennetle müjdelediği sahabedir. Peygamber Efendimizin nübüvvet mührünü öpen tek sahabe olan Hz. Ukkaşe, Gaziantep’in fethi sırasında şehit düşmüştür.