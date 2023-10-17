Endonezya İslam Üniversitesi (UII) İşletme ve İktisat Fakültesi (FBE) heyeti, Küresel İş ve Kültürel Zenginleştirme Programı çerçevesinde Anadolu Üniversitesini ziyaret etti.

Program çerçevesinde ikinci kez gerçekleştirilen ziyarette UII FBE heyetinin ilk adresi Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Konaklama ve Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik’ başlıklı seminer oldu. Ziyarette, 48 öğrenci ve 6 öğretim elemanından oluşan heyet daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Onur Baycan, Doç. Dr. Ozan Ağlargöz ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu ile bir araya gelerek ilgili fakülte ve birimin yanı sıra uluslararası öğrenci hareketliliği hakkında da bilgi aldı. Heyet, seminer ve ziyaretlerin ardından Yunus Emre Kampüsü’nü gezerek üniversiteden ayrıldı.