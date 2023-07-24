Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Karabük Temsilcisi Erkan Börekçi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Börekçi mesajında, “Demokratik ve çağdaş toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri basındır. Yapılan, planlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan yatırımların yanı sıra topluma faydası dokunabilecek her türlü gelişmeyi hem yerel gündeme hem de ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan yazılı ve görsel ve İnternet medyası toplumla ayrılmaz bir bütündür” ifadelerini kullandı.

“Basın camiası yerel ve ulusal gündeme ilişkin gelişmelerin kamuoyuna duyurulmasında aracı olurken, kişilerin haber alma özgürlüğünü sağlamakta etkin bir rol üstlenmektedir” diyen Börekçi, şu ifadelere yer verdi: “Bundan dolayı, Basın Özgürlüğü’ de demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Meslektaşlarımızın verdiği mücadeleyi görmemek mümkün değildir. Gazetecilerin yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle yargılandığı, kapatma ve ilan yasağı ve ilan alma koşullarının zorlaştırıldığı, aboneliklerle basının terbiye edilmeye çalışıldığı, işine gelenin işine geldiği basın oluşturmaya çalıştığı vb. uygulamalarla basın ve haber alma hakkının ve demokrasinin yara alması gibi haksızlıkların son bulacağı ümidiyle . Yine de böyle anlamlı bir günde bu kutsal mesleği ifa ederken ebediyete intikal etmiş olan basın çalışanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, etik ve ahlak kuralları çerçevesinde, dilimizi iyi kullanarak, özel hayata, kişisel haklara saygılı olarak, basın meslek ilkelini gözeterek ve her türlü zorlayıcı koşullara rağmen yayınlarını sürdüren tüm basın çalışanlarının da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum.”