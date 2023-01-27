Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un sözünü verdiği, yaklaşık 500 küçük esnafın faaliyet göstereceği Uğurlu Sanayi Sitesi’nde beton yol, asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. En az iki bin kişinin istihdam edilmesi beklenen Uğurlu Sanayi Sitesi’ndeki çalışmaların başlaması, esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un sözünü verdiği, yaklaşık 500 küçük esnafın faaliyet göstereceği Uğurlu Sanayi Sitesi’nde beton yol, asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. En az iki bin kişinin istihdam edilmesi beklenen Uğurlu Sanayi Sitesi’ndeki çalışmaların başlaması, esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa merkezindeki eski sanayi sitesinin yıkılması üzerine 2010 yılında yapımına başlanan Eyyübiye Uğurlu Sanayi Sitesi’ndeki yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmaları Başkan Mehmet Kuş’un girişimleriyle yapılmaya başladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediye meclis üyeleri ve esnafla bir araya gelerek, Uğurlu Sanayi Sitesindeki çalışmalara ilk harcı döktü. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaya başlanan çalışmanın, bölgede faaliyet gösteren esnaf tarafından uzun süredir talep edildiğini belirten Kuş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Uğurlu Sanayi esnafımız yollarının, peyzajlarının yapılmasını istemişlerdi. Biz o günden itibaren, sabredin Uğurlu Sanayi’yi hem Eyyübiye’ye hem Şanlıurfa’ya kazandıracağız demiştik. Şu anda İmam Keskin Buğday Pazarı çevresinde bulunan esnafımız ve vatandaşımız ciddi mağduriyet yaşıyor. Hamdolsun, bugün Uğurlu Sanayi Sitemizdeki yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızın temelini atıyoruz. Nasip olursa Şubat ayı ortalarında sıcak asfalt serimini de tamamlayarak, Mart ayında Eyyübiyeli kardeşlerimiz ve esnafımızla birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

Yolu ve çevre düzenlemesi olmadığı için meslektaşlarının bu zamana kadar Uğurlu Sanayi Sitesi’ne gelmediğini belirten sanayi esnafı da çalışmaların başlatmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.