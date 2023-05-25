DÜZCE(İHA) – Düzce’de 7. sınıf öğrencisi Göktan Burak Bilge, yaptığı proje ile hem havuza düşen çocuk kazalarını önlemeyi hem de maliyeti azaltmayı hedefledi. Bilge yaptığı projesi ile Türkiye finallerine kaldı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına yapay zeka destekli gözlem cihazı ile havuza düşen çocuk kazalarının önlenmesi projesiyle katılan Uğur Okulları Düzce Kampüsü 7. sınıf öğrencisi Göktan Burak Bilge bölge finallerine kalarak bölge birinciliği elde etti. Başarısıyla Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan Göktan Burak Bilge projesinde hem havuza düşen çocuk kazalarını önlemeyi hem de maliyeti azaltmayı hedefledi.

Bilge, projesiyle ilgili olarak ise “Havuzlarda cankurtaran bulundurması zorunlu olmasına rağmen yüksek maliyet nedeni ile denetimsiz bırakılması gibi sebeplerle meydana gelen havuz kazalarının çocuk ölümlerine sebep olması bu projemin temellerini atmamdaki en önemli etken oldu. Projemin amacı havuza düşme tehlikesi yüksek olan çocukları yapay zeka ile önceden tespit ederek, ebeveynlerine bildirmek ve bu sayede havuza düşerek yaşanabilecek çocuk ölümlerini engellemektir. Geliştirdiğimiz cihazımız yapay zeka destekli olup gerekli kodlamalar tarafımızca yapılmıştır. Bu sayede ürünümüz yaklaşık olarak yüzde 50 yerlilik oranına sahip hale gelmiştir. Cihaz sahip olduğu cip sayesinde internete bağlanacak ve çektiği resimleri sohbet uygulaması aracılığıyla yetkili veya ebeveyne gönderecektir” ifadelerinde bulundu.

Göktan Burak Bilge, Ankara’da 4-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye finallerine gidecek. Uğur Okulları Düzce Kampüsü finallerde öğrencisiyle birlikte Türkiye birinciliğini hedefliyor.