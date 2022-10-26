Alanya’nın Uğurlu Mahallesi’nde 36 yıldır kullanılamayan grup yolu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile genişletilerek asfaltlandı. Çeltek, Dimöteköy, Akdağ ve pek çok yayla ve mahalleye ulaşım sağlayan yolun 4 kilometrelik kısmında önce iyileştirme çalışması yapıldı ardından asfaltlandı

Alanya’nın Uğurlu Mahallesi’nde 36 yıldır kullanılamayan grup yolu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile genişletilerek asfaltlandı. Çeltek, Dimöteköy, Akdağ ve pek çok yayla ve mahalleye ulaşım sağlayan yolun 4 kilometrelik kısmında önce iyileştirme çalışması yapıldı ardından asfaltlandı

Alanya Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Dimöteköy, Üzümlü, Obaalacami, Hasbahçe, Oba ve Bıçakçı mahallelerinde bir hafta içerisinde yaklaşık 13 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirilen Alanya Belediyesi, asfalt çalışmalarını Uğurlu Mahallesi’nde sürdürüyor.

"Şu an çok memnunuz"

Uğurlu Mahallesi’nin kuzeyinden geçen ve mahalle sakinleri tarafından çevre yolu olarak tabir edilen grup yolunda genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlanarak 4 kilometrelik kısmı asfaltlandı. Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı, söz konusu yolun sadece Uğurlu için değil yukarı mahalle ve yaylalar için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yol 36 yıl önce açılmış. Fakat çok kötü olduğu için kullanılamıyordu. Bunun yanında başta Çeltek olmak üzere pek çok mahalle ve yaylaya mahallemizin içinden ulaşım sağlanıyordu. Bu da mahallemiz için büyük bir kaos ve sıkıntı oluşturuyordu. Yolun durumunu anlatarak ulaşıma açılması için talepte bulunduk. Önce yol genişletildi ardından 4 kilometrelik kısmı asfaltlandı. Şu an çok memnumuz mahallemizin çevre yolu olarak ulaşıma açıldı" dedi.