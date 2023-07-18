Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ilçelere bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir içme suyu ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezindeki mahallelerde ve tüm ilçeleri kapsayan kırsal mahallelerde su alamayan bölgelerin ihtiyacının giderilmesini hedeflemek için yapılan teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde kırsal mahalleler suya kavuşuyor. Bismil Uğurlu Mahallesinde vatandaşların temiz içme ve kullanma suyunu 7/24 kullanmaları için DİSKİ Bismil Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce içme suyu abone bağlantıları ve soğuk su sayaç montajı yapılıyor. Mahallede 65 hanede 339 nüfusu bulunuyor. Mahallede 2022 yılında içme suyu şebekesi ve sondaja ait ENH ve pompa imalatları yapıldı. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yapımı devam eden çalışmaları Uğurlu Mahallesinde inceleyerek ilgili teknik personelden bilgi aldı. Tutşi; "Kendi öz kaynaklarımız ve ekiplerimizce içme suyu şebekesinden 25’lik PPRC ve 32’lik PE borularla vatandaşlarımızın hanelerine abone hattı çekilmekte ve soğuk su sayacı montajı yapılmaktadır. Abone bağlantısının tamamlanmasından sonra terfi binasına sıvı klor dozaj pompası temini ve montajı yapılarak vatandaşlarımız içilebilir ve sürekli su temini sağlanacaktır" dedi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, vatandaşlarla yapılan sohbette Uğurlu Mahallesinin su sorunu yaşamayacağını, vatandaşların içme suyunu kaçak ve sulama amaçlı kullanmaması gerektiğini ifade ederek, yapılan bu hizmetlerin Uğurlu Mahallesine hayırlı olmasını dile getirdi.