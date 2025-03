Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Ramazan Buluşmaları" kapsamında Özel MOSB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Ramazan ayında her akşam bir yatılı okulda öğrencilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinleyen Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yunusemre ilçesinde Özel MOSB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi’nde yatılı eğitim alan yaklaşık 200 öğrenciyle iftar yemeğinde buluştu. MOSTEM Okul Müdürü Mehmet Ali Özfiliz ve öğretmenler tarafından karşılanan İl Müdürü Uğurelli, iftar programı öncesinde öğrencilerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi, nasihatlerde bulundu. Öğrencilerin yanına oturarak onlarla beraber iftarını açan Uğurelli, daha sonra yine öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan, Ramazan manileri, şiir okumaları, sema gösterisi ve Ramazan ayına özel bilgi yarışması gibi etkinlikleri içeren programa katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı Abidin İşbay, Ramazan ayının her açıdan bir bütünlük ayı olduğunu, hem bireylerin ruhsal arınmalarını hem de millet olarak dayanışmayı güçlendirdiğine dikkati çekti.

Programda yöresel kıyafetli Ramazan davulcusu temsilen öğrenci Onur Haktan Sabırlı, davul çalarak, unutulmaya yüz tutan manileri seslendirdi. Okul öğrencisi tarafından yapılan sema gösterisinin ardından bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden İl Müdürü Uğurelli, kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek, mesleki eğitimin organize sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli bireyler için önemli bir fırsat olduğundan bahsetti. Gençliğin yaş ile alakalı olmadığını, bireyin içindeki ruhla alakalı olduğunu ifade eden İl Müdürü Uğurelli, öğrencilere ’Türkiye Yüzyılı’nın gerektirdiği sorumluluğu hatırlattı. İl Müdürü Uğurelli, "Bizi geleceğe taşıyacak dini değerlerimiz, milli değerlerimiz ile bir arada olduğu sürece biz, her zamankinden büyük ve her zamankinden güçlü bir devlet olacağız. Şunu biliyorum ki ülkemizde ’kim var?’ diye sorulduğu zaman sağına soluna bakmadan ’ben varım’ diyen ve ’ben yoksam hiç kimse yoktur’ diyebilen bir gençlik var. Bundan hiç şüphem yok. O yüzden hem öğretmenlerimize, hem de geleceğe emin adımlarla yürüyen bizim yüzümüzü her daim Hak’tan ayırmayan siz gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere düdük hediyesi

Manisa’nın deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, ranzalarına asmaları için birer düdük hediye eden İl Müdürü Uğurelli, "Ülkemiz deprem ülkesi, ve ilimiz deprem kuşağındadır, bir taraftan da farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hepinizin birer ranzası var, size şimdi ipleriyle beraber düdük hediye edeceğim, ranzalarınızın başına bir yere bağlayın. Bir düdüğün enkaz altında hayat kurtardığına bizzat şahit olan bir büyüğünüz olarak söylüyorum. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz ama ihtiyacımız olursa da biz hazır olmak istiyoruz" dedi.