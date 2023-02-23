Aydın’ın ve Türkiye’nin gururu Uğur Şirketler Grubu bu kez seyyar banyo ve tuvalet desteği ile deprem bölgesinde yaraları saracak.

Aydın’ın ve Türkiye’nin gururu Uğur Şirketler Grubu bu kez seyyar banyo ve tuvalet desteği ile deprem bölgesinde yaraları saracak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde etkilenen 11 il için destekler sürüyor. Geçtiğimiz hafta 20 tırı aşan konteyner ve ihtiyaç malzemesi ile deprem bölgesindeki acıya ortak olan Uğur Şirketler Grubu, yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şirket tesislerinde üretimleri süren seyyar banyo ve tuvaletlerden 500 adeti ilk etapta deprem bölgesine gönderilecek.

Uğur Şirketler Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Erdoğan Ulaş, Türkiye’yi derinden etkileyen acıya depremin ilk gününden itibaren ortak olduklarını ifade ederek, “11 ilimizi derinden etkileyen çağın en büyük deprem felaketi nedeniyle biz de derinden etkilendik. Daha ilk günden kolları sıvadık ve bünyemizde imal ettiğimiz konteyner konutlarla birlikte çalışanlarımızın da gönülden katkıları ile acil ihtiyaç malzemelerini yolladık. Deprem bölgesine desteğimiz aralıksız şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gönderdiğimiz 20 tır dolusu; barınma için konteyner, yatak ve yatakhane, yemekhane, tuvalet ve banyo; ısınma için battaniye, polar ceket, mont, kışlık ayakkabı ile birlikte tıbbi malzemeler ve gıda kolilerinin ardından devletimiz tarafından belirlenen acil ihtiyaç listesi için şimdi de ilk etapta 500 adet seyyar tuvaleti bölgeye göndereceğiz”

“Bölge ihtiyaçlarına imkanlarımız dahilinde cevap vermeye çalışıyoruz”

Bölge için yapılan çağrılara her an hazırlıklı olduklarının da altını çizen Ulaş, “Depremden etkilenen bölgelerdeki durumları sürekli takip ediyor, oluşabilecek tüm ihtiyaçlar için destek vermeye gayret ediyoruz. Büyük devletimizin yanında olarak bize düşen talepleri en kısa sürede yerine getirmeye de gayret edeceğiz. Yönetim kurulumuz olmak üzere 2 bin 500’ü aşan çalışanlarımız ve ülkemizin dört bir yanında bulunan servis ve bayilerimize afet bölgesine verdikleri desteklerden dolayı minnettarız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.