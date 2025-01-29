Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi Uğur Soğutma, Türkiye’nin en itibarlı firmaları listesinde yer aldı.

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ’Türkiye Örneklemi’ olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişiyle yapılan araştırmada, toplam 35 farklı sektörde faaliyette bulunan şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi. Listede Aydın’dan bir firma yer alırken, Nazilli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Uğur Soğutma, beyaz eşya sektöründe ilk 10’a giren firmalardan biri oldu.