Gazeteci yazar Uğur Mumcu, vefatının 32. Yıl dönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bir program ile anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programa ilgi yoğun oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uğur Mumcu Anma Gecesi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nebil Özgentürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı gece, "Bir Keskin ve Ölümsüz Kalem, Uğur Mumcu’yu Anıyoruz" başlıklı belgesel gösterimi ile başladı. Belgeselde, Uğur Mumcu’nun yaşamı, gazetecilik kariyeri ve demokrasi mücadelesine dair önemli kesitler izleyicilerle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı programda Uğur Mumcu’ya ithaf edilen şarkılar seslendirildi.

“Bırakalım bu şehirde, bu ülkede bütün fikirler yaşasın”

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bülent Nuri Çavuşoğlu, Uğur Mumcu’nun bir sözünden iktibas yaparak içinde kötülük içermeyen her fikrin yaşaması gerektiğini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Uğur Mumcu’nun bir konuşmasında, “Bizden başkalarının da fikirlerine saygı göstermez ya da onların yaşam alanlarını tanımamış olursak bizler de birer faşistiz” cümlesini ifade etmişti. Gerçekten belki de hayatımızın en büyük düsturlarından birinin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bir fikrin içerisinde şiddet yoksa o fikrin içerisinde bir başkasına zulmetmek yoksa bırakalım bu şehirde, bu ülkede bütün fikirler yaşasın. Kendi fikrimiz dışındakilerin fikirlerine saygı göstermeyi başarabildiğinizde, hayata bizim gibi bakmayan insanlara da bu şehirde yaşam hakkı verebildiğiniz zaman Uğur Mumcu’nun bizden istemiş olduğu vatandaşlık görevini yerine getirmiş olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu programın sonunda konuşmacı olarak katılan Nebil Özgentürk’e ve seslendirdikleri şarkılarla duygu dolu anlar yaşatan Kemal Kocamanoğlu ve Hakan Eyiden’e plaketlerini takdim etti.