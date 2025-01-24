Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için ölümünün 32’inci yılında Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anma töreni düzenlendi.

Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu’nun evinin bulunduğu Armutçuk Son Durak mevkisinde bulunan Tapu Kadastro Evleri’nin bahçesinde bir araya geldi. Anma törenine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ve Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, Uğur Mumcu’nun ölümünün Türk demokrasisi için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Uğur Mumcu’nun şiirlerinin de seslendirildiği törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, “Bundan tam 32 yıl önce bir pazar sabahı Türkiye bir bombayla sarsıldı. Ankara’da Karlı Sokak’ta hain bir tuzak ile kurulan ve patlayan bomba, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Cumhuriyet gazetesinde yıllarca Gözlem adlı köşesindeki yazılarıyla hiç kimsenin yazmaya cesaret edemediği konuları ele alan, kimsenin aklına bile gelmeyen konulara değinen, bugün gündeme gelen ve sıkça görüşülen konuları o yıllarda gündeme taşıyan gazeteci yazar Uğur Mumcu, o puslu, isli ve soğuk Ankara sabahında otomobiline konulan düzenekli bombayla yaşamdan koparıldı. Geride iki evlat ve gözü yaşlı bir eş bırakmanın yanı sıra ülkenin talihini de etkileyen ve bugün bile halen konuşulan bir hadisenin kahramanı oldu Uğur Mumcu. Ardından o kadar çok şey yazıldı ve o kadar çok şey konuşuldu ki, bir çözüme ulaşmak mümkün olmadı, karanlıkta kalan cinayetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu” dedi.

Başkan Ergin, “32 yıl önce bizden alınan Uğur Mumcu gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların bilinmesi için kalemini adeta bir kılıç gibi kullandı. Faili meçhul bir cinayetle yaşamdan kopartılan Uğur Mumcu’yu, adalet ve demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız. Onların verdiği özgürlük, laiklik, bağımsızlık mücadelesini sürdüreceğiz. Aydınlanma yolundaki tüm emekleri için Uğur Mumcu’yu saygı ve özlemle anıyoruz. Onun deyimiyle ’Vurulduk ey halkım unutma bizi’ diye haykırıyor ve bu cinayetin aydınlatılmasını her zaman olduğu gibi hala sabırla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da, “Sakıncalı Piyade” olarak nitelendirdiği Uğur Mumcu’nun katledilişinin ardından üzüntülerinin ilk günkü kadar taze olduğunu vurguladı.

Tören, konuşmaların ardından vatandaşların Uğur Mumcu’nun evinin önüne karanfil bırakılmasıyla sona erdi.