Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şubesi, 24 Ocak 1993’te evinin önündeki aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu’yu, katledilişinin 32. yıl dönümünde düzenlediği bir törenle andı.

Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşen anma törenine ADD Aliağa Şubesi’nin yanı sıra CHP Aliağa İlçe Yönetimi, partililer, belediye meclis üyeleri, Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ile vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ADD Aliağa Şube Başkanı Erol Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, 2025 Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde toplumsal belleği diri tutmak adına düzenledikleri etkinliklerin önemine değindi. Çetinkaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“12 Eylül 1980 faşist darbesi öncesi ve sonrasında aydınlarımıza yönelik işlenen seri cinayetler, Cumhuriyetimizin temel değerlerini hedef alan karanlık odakların eseriydi. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu ve yöneticilerinin özellikle hedef alındığı bu cinayetler zinciri, Prof. Dr. Muammer Aksoy ile başladı, Bahriye Üçok, Çetin Emeç ve Uğur Mumcu gibi değerlerimizi yitirmemize neden oldu. Ne yazık ki bu cinayetler aydınlatılmadı ve failler adalet önüne çıkarılmadı. Bu cinayetlerde failler kadar azmettiriciler de ortada, ancak adalet yerini bulmuş değil. O tuğla bir türlü çekilemedi, o duvar bir türlü yıkılamadı.”

Uğur Mumcu Anıtı’na karanfiller bırakıldı

Erol Çetinkaya’nın konuşmasının ardından, Ege Laçinel, Nazım Hikmet’in “Yaşamaya Dair” adlı şiirini seslendirdi. Daha sonra ADD Aliağa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nazike Yaşır, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Anma töreni, katılımcıların Uğur Mumcu Anıtı’na karanfiller bırakmasıyla sona erdi.