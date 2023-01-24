Ankara’da 30 yıl önce arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anıldı.

Ankara’da 30 yıl önce arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, evinin önünde düzenlenen programla anıldı.

Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yıl dönümünde ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi parti temsilcileri ve sevenleriyle evinin önünde düzenlenen programla anıldı. Sabahın erken saatlerinde Mumcu’nın evinin karşısında bulunan anıt önüne gelen birçok vatandaş ‘Uğur Mumcu Anıtı’nın bulunduğu alanda mum yakarak karanfil bıraktı. Tören öncesinde Mumcu ailesinin evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Uğur Mumcu Anıtı’na karanfil bıraktı.

“Hep sıkıntılar çekti, darbeler yedi ama yılmadı”

Her sene Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde evinin önünde anmak için erken saatte geldiğini belirten Mehmet Yüksel, “Gazete ve televizyonlarda duyduk. Çok üzüldük, bizim nesildendi. Sanırım kendisi siyasal bilimler fakültesinde okuyordu, Mehmet Ağar ve Vildan Hanımla beraber. Ben de Ankara Akademi mezunuydum. Mumcu askerliğini de sakıncalı piyade er olarak yaptırdılar, asteğmen olma hakkını elinden aldılar. Hep sıkıntılar çekti, darbeler yedi ama yılmadı. Almanya’daki Türk imamlarının paralarının Araplar tarafından verildiğini ortaya çıkarttı. 12 Eylül döneminden sonra bile yiğit bir gazeteciydi. Birçoklarının işine gelmedi ve katlettiler” ifadelerine yer verdi.