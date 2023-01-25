Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Menteşe’de düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde Konakaltı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma etkinliğinde Mumcu’nun çalışma arkadaşı Gazeteci-Yazar Orhan Bursalı, Mumcu’nun çalışma hayatını, gazeteciliğini ve ölümünden sonraki yaşanan süreçle ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu Menteşe’de düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası çerçevesinde Konakaltı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma etkinliğinde Mumcu’nun çalışma arkadaşı Gazeteci-Yazar Orhan Bursalı, Mumcu’nun çalışma hayatını, gazeteciliğini ve ölümünden sonraki yaşanan süreçle ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

Anma etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve STK temsilcileri katıldı.

“Uğur Mumcu’nun eksikliğini hissediyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş etkinliğin açılış konuşmasında; “Türkiye bundan tam 30 yıl önce çok büyük bir değerini kaybetti. Aradan geçen bunca yıla rağmen Uğur Mumcu’nun eksikliğini bugün hala hissediyoruz. O zaman anlattıkları, söyledikleri halen güncelliğini koruyor. Yıllar önce yazdıkları ile geleceğin Türkiye’sini anlatıyordu. Uğur Mumcu gazetecilik mesleğine yön veren, çağdaş, laik ve ilkeli bir gazeteciydi. Araştırmacı ruhu ve bağımsız kalemiyle yazdığı aydınlık ve demokratik fikirleri halen gazetecilik mesleğine ve genç nesillere örnek oluyor. Bizler de Uğur Mumcu ve yitirdiğimiz aydınlarımızın yolunda kol kola yürüyemeye, Cumhuriyet ve Türk devrimleri hakkındaki fikirlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye çok büyük değerini kaybetti”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Orhan Bursalı’nın uzun yıllardır Uğur Mumcu ile aynı safta mücadele etmiş çok değerli bir gazeteci olduğunu belirterek, “Bugün çok önemli bir kişiliği anıları, geçmişi, yazdıklarıyla bize yol göstermesiyle anmaya çalışıyoruz. Zamanında belgeleriyle araştıran ve büyük bir cesaretle toplumu adeta uyaran, ama bir türlü yetkili kurumlar tarafından dikkate alınmayan, tehlikeli göründüğü için de aramızdan alınan Uğur Mumcu için toplandık. Türkiye Uğur Mumcu’nun katledilmesiyle çok büyük bir değerini kaybetti” dedi.

“Fikir takibi yapan bir gazeteciydi”

Adalet ve Demokrasi Haftası Uğur Mumcu’yu anma etkinliğinde Menteşe’de okurlarıyla buluşan Orhan Bursalı, söyleşide Uğur Mumcu’nun kaybının Türkiye için bir felaket olduğunu belirtti. Söyleşinin ardından gazeteci-yazar Orhan Bursalı okurları için kitaplarını imzaladı. Bursalı’ya etkinliğe katılımlarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından plaket ve çiçek verdi.