Gazeteci, yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi” programıyla anıldı.

24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci, yazar Uğur Mumcu, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği programla anıldı. Uğur Mumcu ve tüm basın şehitlerine atfedilen “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma” programı, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve gazeteci, yazar Murat Ağırel katıldı. Program Uğur Mumcu anısına hazırlanan kısa bir film gösterimiyle başladı.

"Fikirler öldürülerek susturulamaz"

Programa katılım sağlayan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu, 32 yıl önce bugün halka sadece gerçekleri aktardığı için hain bir şekilde aracında bomba patlatılarak katledildi. Bizler de onun anısını 32 yıldır yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Fikirler öldürülerek susturulamaz. Fikirler ve düşünceler ölmez. Uğur Mumcu bütün dünyanın yakından bildiği bir gazeteci haline geldi. Yeni nesle de aktarıldı. Sizden farklı düşünüyor gerçekleri söylüyor diye insanları bu şekilde susturamazsınız. Tabi ki içimizi soğutmayacak ama 32 yıl sonra olsa bile bu cinayetin faillerinin yakalanmasını istiyoruz. Toplum olarak bunu istiyoruz. Kadıköy Belediyesi olarak da usta gazetecilerimizle, bu mesleği gönülden yapan tüm gazetecilerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz" dedi.