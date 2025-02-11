Erciyes 38 Futbol Kulübü’ndeki görevi sona eren Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız 19 maçta 20 puan toplayabildi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü’ndeki görevi sona eren Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız, takımı istediği noktaya taşıyamadı. Özellikle son 8 maçta galibiyet alamayan ve Play Off hedefinden uzaklaşan mavi siyahlı takımda kan değişikliği kararı hakim olurken Uğur Kulaksız’ın 19 maçlık karnesi de camiayı mutlu etmedi. Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde 19 lig maçına çıkan Erciyes 38 Futbol kulübü, 20 puan toplayabildi. 5 galibiyet ve 5 beraberlik alan mavi siyahlılar 9 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Erciyes 38 FK; lig maçlarında Turgutluspor, Orduspor 1967, İzmir Çoruhluspor, Polatlı 1926 spor ve Edirnespor maçlarını kazanırken Sebat Gençlikspor, Denizlispor,Bursa Nilüferspor, Tepecikspor ve Turgutluspor ile berabere kaldı.

Mavi siyahlılar, Teknik Sorumlu Uğur Kulaksız nezaretinde çıktığı Zonguldakspor (2 maç), Mardin 1969, Niğde Belediyespor, Ağrıspor 1970, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalespor, Sebat Gençlikspor ve Denizlispor maçlarını da kaybetti.