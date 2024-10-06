Denizli’nin Babadağ ilçesinde 6. BabaFest’in ikinci gününde Grup Dar Sokak ve Uğur Işılak’ın sahne aldığı festival gecesi yoğun ilgi ve coşkusuyla son buldu.

Babadağ ilçesinde düzenlenen 6. BabaFest ve 5. Off-Road gösterisinin ikinci gününde, birbirinden değerli sanatçılar şarkılarıyla ve performanslarıyla yoğun ilgiyle karşılandı. Festivalin ikinci gününde Grup Dar Sokak ve Uğur Işılak’ın sahne aldığı festival gecesi coşkuyla sonlandı. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, gece sonunda sahnede açıklamada bulundu. Başkan Kumral, “Hiçbir teknolojik yardım almadan tamamen el yapımı olan minyatür dokuma tezgahları ile sergimize büyük katkı sağlayan Abdullah Yurtsever’e plaketini takdim ettik. Festivalimizde bizleri yalnız bırakmayan İlçe Kaymakamımız Fahrünnisa Şükran İlter, Önceki dönem Milletvekilimiz Mehmet Yüksel, Baklan Belediye Başkanımız Yusuf Gülsever, İlçe Başkanımız Fatih Karakurt, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Fatma Erdoğan, iş insanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz” dedi.