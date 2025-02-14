Eski AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak atandı.

Eski İl Başkanı Uğur Giresun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Ordu ve Giresun İl Koordinatörü olarak görevlendirildi. AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevini Yakup Üçüncüoğlu’na devreden Giresun, yeni görevi kapsamında Ordu ve Giresun illerindeki teşkilat çalışmalarını yönlendirecek. Partinin bölgedeki faaliyetlerini koordine edecek olan Giresun’un, teşkilatçılık konusundaki deneyimiyle önemli katkılar sunması bekleniyor.