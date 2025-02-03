Uğur Böcekleri Gündüz Bakımevi, çocuklara güvenli ve sevgi dolu bir eğitim ortamı sunuyor. 36 öğrenci kapasiteli butik yapısıyla şu anda 20 öğrenciye özel ve nitelikli bir eğitim imkânı sağlayan bakımevi, geniş yeşil alanı ve kendine ait parkıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

Uğur Böcekleri Gündüz Bakımevi’nde çocukların bağımsız olmasına önem veren bir eğitim yaklaşımı benimseniyor. Okulda 3 ayrı Montessori sınıfı bulunuyor ve çocukların gelişimine uygun olarak tasarlanan bu sınıflarda kullanılan tüm materyaller doğal ve ahşap ürünlerden oluşuyor. Çocukların bilişimsel, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen bakımevinde İngilizce, eğitici zeka oyunları, duyusal çalışmalar, kodlama çalışmaları, Türkçe dil etkinlikleri, fen ve doğa etkinlikleri, matematik etkinlikleri, alan gezileri, okuma yazmaya hazırlık, orff müzik ve ritim, yoga ve sanat etkinlikleri gibi çeşitli branş dersleri ve etkinlikler yer alıyor.

Bakımevi, çocukların keşfederek, deneyimleyerek ve oyunla öğrenmesini destekleyen bir eğitim anlayışını benimseyerek, özgüveni yüksek, mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.