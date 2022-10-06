Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Mesai dışı hizmet veren hastanelerdeki polikliniklerin hepsini gezerek doktorlarla istişare eden Prof. Dr. Uğur Bilge daha sonra acil servislerde incelemeler bulundu. Sağlık personellerinin hal ve hatırını soran ve talepleri dinleyen Prof. Dr. Uğur Bilge, çalışanların ve vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirtti.

Bilge, hastanelerde karşılaşmış olduğu hastalara ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak kendisine iletilen taleplerini dinledi. Hastanelerde verilen hizmetlerden memnun olan hasta ve hasta yakınları Uğur Bilge’ye çok teşekkür etti. Vatandaşların yanı sıra sağlık personelleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaptığı ziyaretlerde konuşan İl Sağlık Müdürü Bilge, ‘Yunus Emre Devlet hastanesi olsun, Eskişehir Şehir Hastanesi olsun her iki hastanemizde hem Eskişehir’e hem de bölge illerimize hizmet vermektedir. Bu hastanelerimiz sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik donanıma sahiptir. Vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için görevimizin başındayız" dedi.