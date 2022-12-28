Uganda’da 12 eşi, 102 çocuğu ve 568 torunu olan 67 yaşındaki çiftçi, hayat pahalılığı nedeniyle daha fazla çocuk yapmayacağını söyledi.

Uganda’da 12 eşi, 102 çocuğu ve 568 torunu olan 67 yaşındaki çiftçi, hayat pahalılığı nedeniyle daha fazla çocuk yapmayacağını söyledi.

Uganda’nın Lusaka şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, 1971 yılında 16 yaşındayken ilk evliliğini yaptı ve iki yıl sonra bir kız çocuğu sahibi oldu. Ailesini genişletmek isteyen ve durumu iyi olan Hasahya, 12 evliliğinden 102 çocuk ve 568 torun sahibi oldu. Ancak artan yaşam maliyeti nedeniyle artık daha fazla çocuğa bakamayacağını söyleyen Hasahya, eşlerine doğum kontrol hapı kullanma zorunluluğu getirdi. Doğum kontrol hapı kullanmayan eşiyle görüşmeyeceğini söyleyen Hasahya, "Yıllar geçtikçe artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirim giderek azaldı ve ailem giderek daha fazla büyüdü. Artık çocuk yapmayacağım" dedi.