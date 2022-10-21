Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, iç sahada 83-72 kaybettikleri TOFAŞ maçının ardından yaptığı açıklamada kötü günlerinde olduklarını belirterek bunu düzelmeye çalışacakları söyledi. Sarıca, maçtaki hakem yönetimi hakkında da konuşarak, "Hakemlerin bugün Pınar Karşıyaka’ya saygı göstermediklerini düşünüyorum" dedi.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, iç sahada 83-72 kaybettikleri TOFAŞ maçının ardından yaptığı açıklamada kötü günlerinde olduklarını belirterek bunu düzelmeye çalışacakları söyledi. Sarıca, maçtaki hakem yönetimi hakkında da konuşarak, "Hakemlerin bugün Pınar Karşıyaka’ya saygı göstermediklerini düşünüyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ’a 83-72 mağlup oldu. Maçın ardından Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, değerlendirmelerde bulundu.

Sarıca’dan maç değerlendirmesi

Ufuk Sarıca, lig boyunca iniş çıkışların olabileceğini belirterek, "Bugün oyunda mücadele kısmında vardık ama kötü bir oyun oynadık. Özellikle dış atışları bütün maç boyunca yüzdeli attılar. Gray’i tutamadık ve bize sıkıntı yaşattı. Benim üzüldüğüm nokta, geçen hafta takımımla ilgili top paylaşımı hakkında ne kadar övgü dolu sözler söylediysem, bugün de tam tersi oldu. İlk yarı sadece 5 tane asistimiz vardı, paylaşım yapamadık. Maç sonunda da çok düşük bir rakamda kaldık. Sahada bir takım yetenekli oyuncularımız var ama takım halinde oynamamız lazım. Bugün atışlarda sorun yaşayınca panik olduk. Çünkü yeni bir takımız. Bir şeyi yeni baştan inşa etmek kolay değil. Zaten yeni takımların dertleri işler iyi giderken değil, kötü giderken daha çok ortaya çıkıyor ve oralarda kayıplar yaşanıyor. Maça ortak olduk aslında ama hücumda yaptığımız hatalar bir şekilde potamıza sayı olarak döndü. Tofaş’ı tebrik ediyorum, biz kötü günümüzdeydik ve bunu düzeltmek için

çalışacağız" dedi.

"Hakemlerin bugün Pınar Karşıyaka’ya saygı göstermediklerini düşünüyorum"

Salı günü Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Reggiana maçına konsantre olacaklarını vurgulayan Ufuk Sarıca, sözlerini TOFAŞ maçındaki hakem yönetimine değinerek şöyle sonlandırdı: "Maçın içinde hakem kararları iyi veya kötü olabiliyor, bunlar belki doğal, ancak özellikle bir oyuncunun davranışı ile ilgili olarak hakemlerin bugün Pınar Karşıyaka’ya saygı göstermediklerini düşünüyorum. Taraftarımızın ve benchimizin bu şekilde tahrik edilmesi bence kabul edilemez. Bu tip hareketlere daha önceden izin verilmiyordu doğru olan da izin verilmemesi zaten."