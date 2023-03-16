Basketbol Süper Ligi’nde elde ettikleri Fenerbahçe galibiyetiyle üçüncü sıradaki yerlerini koruduklarını dile getiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Hedef olarak ilk 4’ü belirlemiştik. Sıralama olarak buranın ne kadar üstünde bitirebilirsek, play-off döneminde o kadar avantajlı olacağız" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Pınar Karşıyaka’da Başantrenör Ufuk Sarıca, takımının durumunu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Lige zor bir fikstürle başladıklarını söyleyen Sarıca, ilk devre zor maçlarının hepsini deplasmanda oynadıklarını vurguladı. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Galatasaray ve Beşiktaş’ı yendik, daha sonra da Fenerbahçe’yi yendik. Efes ve Telekom da buraya gelecek” diye konuştu.

“Son 14 maçın 12’sini kazandık”

Ligdeki istikrarlarını ve üst sıradaki yerlerini koruduklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Sezon başından bu yana bu istikrarımız devam ediyor. Son 14 maçın 12’sini kazandık. Bu önemli bir istatistik. Son olarak da Fenerbahçe gibi çok önemli bir takımı yenmeyi başardık. 3. sıradaki yerimizi koruyoruz. Hedef olarak ilk 4’ü belirlemiştik. Sıralama olarak buranın ne kadar üstünde bitirebilirsek, play-off döneminde o kadar avantajlı olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sezona zorlu fikstürle başladık”

Fenerbahçe maçında salondaki atmosferi ’harika’ olarak nitelendiren Sarıca, “Salon komple doluydu. Biz daha önce de bu ortamlara alışığız. Bu sezon çok zorlu bir fikstürle başladık. Ben bunu daha önce de söylemiştim. İlk devre zor maçlarımızı hep deplasmanda oynamıştık. Dolayısıyla şu anda fikstür avantajımızın olduğunu söylemiştim. Şimdi bunu değerlendiriyoruz. Önce Galatasaray ve Beşiktaş’ı yendik, daha sonra da Fenerbahçe’yi yendik. Efes ve Telekom da buraya gelecek. Ama sadece salonun dolu olmasıyla olacak iş değil, bizim her gün aynı mücadeleyi, performansı ve iyi oyunu sürekli sağlamamız lazım. Bir sakatlık olmaması lazım. Biz kadro derinliği olarak biraz sınırlıyız. Bunlarda sezonun gidişatını çok etkiliyor. Lig zorlu geçiyor ve maç ayırt etmeden hepsini kazanmak için oynayacağız” cümlelerine yer verdi.

“Hücum performansımız etkileyici”

Bu sezon gösterdikleri hücum performanslarının oldukça etkileyici olduğunu belirten Ufuk Sarıca, “Yüksek sayılar atıyoruz. Tabii ki takımdaki oyuncuların yetenekleriyle alakalı bir durum. Özellikle sahanın içindeki alan dağılımını her gün antrenmanlarda çalışarak; iyi performans gösteren oyuncularımızın daha fazla boş alan bulmasını sağlıyoruz. Son maçta da bunu gösterdik ve 3-4 maçtır sürekli 22-23 asist çıkıyor bu paylaşımlarda önemli” şeklinde konuştu.