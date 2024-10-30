Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, evinde oynacağı Ümraniyespor maçıyla galibiyet serisini 3’e çıkartmak istiyor. Teknik Direktör Ufuk Kahraman, "Hedef yapmak istiyorsak, içerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız" dedi.

Boluspor, Trendyol 1. Lig’de aldığı son iki maçtaki galibiyetlerin ardından cuma günü oynayacağı Ümraniyespor maçına odaklandı. 15 puanla ligin 9. sırasında bulunan Bolu ekibi, play-off potasına girmek istiyor. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Ümraniyespor maçına odaklanan kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından kendi tesislerinde taktik antrenmanı yaptı. Oyun planı değişikliğine giden Kahraman, takımın 4-3-3 sistemine çabuk adapte olduğunu dile getirdi.

Ufuk Kahraman: "İçerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız"

Ümraniyespor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Çorum maçından sonra biliyorsunuz 9 puanı içeride kazanmıştık ama dışarıda 3 beraberliğimiz vardı. ’Eğer biz yukarı tutunmak istiyorsak, bir hedef yapmak istiyorsak deplasmandaki puanlara talibim’ demiştim. Bunu da İstanbul maçından sonra aldığımız 3 puanla perçinledik. Bu yeterli değil. Eksiklerimizin de farkındayım. Hatta şimdi oyuncularımızla oynadığımız maçların analizini yaptık. Çünkü kısa bir süre var. Cuma günü maç oynayacağız. Hemen İstanbul maçından sonra antrenmanlara başladık. Onun analizini yaptık. Ümraniye’nin güçlü-zayıf yanlarının oyuncularımızla paylaştık. Tabii ki aldığımız arka arkaya 6 puan üstte tutunmamızı sağlayacak ama daha yeterli değil. Hedef yapmak istiyorsak, içerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız" dedi.

"Boluspor’umuzu en iyi yere getirmeye çalışıyoruz"

Sistem değişikliğine oyuncuların iyi reaksiyon verdiğini ifade eden Ufuk Kahraman, "Milli takım arasına iki maçımız kaldı. Artık maç maç bakıyoruz. Bu maçı kazanıp ondan sonra bir dışarıdaki maça odaklanacağız. Oyuncuların performansından çok memnunum. Antrenman performansı olarak çok iyiler. Sakatların iyileşmesi iyi oldu. Babacar uzun süreden beri sakattı, fiziksel olarak hazır değildi. Güzel bir ortam oluştu. Futbolcularla, yönetimle, taraftarlarla, yerel basınımızla hep beraber elimizi taşın altına koyup, Boluspor’umuzu en iyi yere getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.