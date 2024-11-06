Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, 1. Lig’de deplasmanda oynayacakları Bandırmaspor maçıyla galibiyet serisini 4’e çıkartmak istediklerini belirterek, “Tüm oyuncular hazır durumda. Hedefimiz galibiyetle dönmek” dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligin üst sıralarında yerini aldı. Bolu ekibi, 10 Kasım’da deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçına odaklandı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Karaçayır Spor Kompleksi’nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, galibiyet serisini 4 maça çıkartmak istiyor. Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Ufuk Kahraman, 4-3-3 sistemine futbolcuların çabuk adapte olduğunu belirtti.

“Bandırma deplasmanına odaklandık”

Bandırmaspor deplasmanına odaklandıklarını ifade eden Teknik Direktör Ufuk Kahraman, “Güçlü bir Boluspor takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm oyuncularım çok değerli ve onları sistem içinde verimli kılabilirsek başarının geleceğine inanıyorum. Ekibimle bu konuya odaklanıyoruz ve oyuncularım da buna çok iyi yanıt veriyor. Şu ana kadar 3 galibiyetle 9 puan alarak play-off içinde yer aldık. Eğer kalıcı olmak istiyorsak bunun devam etmesi gerekiyor. Daha önce de söylemiştim, deplasmanlardan alacağımız puanlar bizi sıralamada daha sağlam bir yere getirecek. Bu yüzden Ümraniye maçını kazandık ve şimdi Bandırma deplasmanına odaklandık. Bandırma zor bir ekip; Mustafa hocam iyi bir hoca. Ancak onların da zayıf ve güçlü yanları var, buna göre hazırlık yapıyoruz. Sakat oyuncu sayım çok azaldı, maç yorgunluklarını atlatmaları için bazılarını dinlendiriyorum ama genelde tüm oyuncular hazır durumda. Hedefimiz galibiyetle dönmek” diye konuştu.

“Futbolcularıma her başarının devamlılığının önemini anlatıyorum”

Arka arkaya alınan 9 puanla rehavete yer vermeyeceklerini belirten Teknik Direktör Kahraman, “Türk insanı olarak duygusalız ve duygularımızla hareket ediyoruz. Ancak biz profesyoneliz ve duygularımıza çok yer yok. Anlık kararlar vermek zorundayız. Bu yüzden futbolcularıma her başarının devamlılığının önemini anlatıyorum. Her maç sonrasında kazandığımıza seviniyoruz, ancak bir sonraki maça odaklanıyoruz. Çalışma temposunu korumaya çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubum var ve söylediklerimi çok iyi dinliyorlar. Bu durum antrenman verimliliğimizi artırıyor ve bu da maçlara olumlu yansıyor. Bu konuda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hücumda daha çok sorumluluk aldıkça keyif almaya başladılar”

Oyuncuların da oynanan oyundan keyif almaya başladıklarını söyleyen Kahraman, “Futbol diziliş olarak kağıt üstünde 4-3-3, 4-4-2 gibi görülebilir, ama oyuncularınıza doğru görevler yüklediğinizde oyun içinde dönüşebilir. Savunma yönü güçlü bir takım devraldım ama hücum opsiyonlarını geliştirmeye odaklandık. Oyuncularım da hücumda daha çok sorumluluk aldıkça keyif almaya başladılar. Bu sistemin henüz başındayız ama yolumuz uzun ve bu yolda ilerliyoruz” dedi.