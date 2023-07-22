Bursa’da Üftade hazretlerin mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Bursa Ulucami Onarım ve Bakım Derneği ile Üftade Cami Bakım Derneği ile birlikte ortaklaşa hazırlanan program Bursa Hz.Üftade camisinde gerçekleştirildi.

Programda Hz.Üftade’nin hayatını Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesi emekli öğretim iyesi Prof.Dr. Mustafa Kara anlattı. Program Bursa İl Müftü Vekili Faruk Güneş’in yaptığı dua ile kapatıldı. Tüm gün boyunca Hz. Üftade cami ve türbesinde yemek ve lokma dağıtımı yapılacak.

Ulucami Onarım ve Bakım Dernek Başkanı Hilmi Şanlı,”Bu programı ortaklaşa yapmamızdaki sebep şudur. Bildiğimiz gibi Üftade hazretleri Ulucami’de, müezzinlik yaparken Üftade mahlasını alıyor. Hem Ulucami’de müezzinlik yapması hem de türbesinin burada bulunması ile birlikte Üftade Cami Onarım ve Bakım Derneği Başkanı Üzeyir Kamış ile birlikte hazırladık. Bursa’mızın çok önemli şahsiyetlerinden Mehmet Muhiddin yani halk arasında Üftade hazretlerini bu yıl 4’üncü defa anacağız. Bu programdaki maksat bu manevi şahsiyetlerimizi bizden sonraki nesillere aktarılmaktır. Sadece vatandaşların türbelere gelip, türbelerde dua edip gitmemesi için, üniversiteden farklı hocalarımızı getirip onların hayatlarını, anlatıyorlar. Kitaplarını burada dağıtıyoruz. Gün boyunca yemek ve lokma dağıtımımız gerçekleşecek" dedi.