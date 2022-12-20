Yılbaşı kutlayanların vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alan kuruyemiş geleneği sektörü hareketlendirdi. Merkezi Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve on-line satışlarla ülke genelindeki her noktaya kuruyemiş gönderen Ufresh Mağazaları yeni yıl dolayısıyla kampanya yapıp yılbaşı için özel paketler hazırladıklarını duyurdu.

Yılbaşı kutlayanların vazgeçilmez gelenekleri arasında yer alan kuruyemiş geleneği sektörü hareketlendirdi. Merkezi Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve on-line satışlarla ülke genelindeki her noktaya kuruyemiş gönderen Ufresh Mağazaları yeni yıl dolayısıyla kampanya yapıp yılbaşı için özel paketler hazırladıklarını duyurdu.

Gelenekselleşen Ufresh Yılbaşı Paketi ile yeni yıla sevdikleri ile girmek isteyenler için özel paketler hazırladıklarını belirten Mağaza Sorumlusu Özlem Vardar, “En taze ve en kaliteli kuruyemişlerden oluşan avantajlı Ufresh Yılbaşı Paketinde en çok sevilen ürünlerimizi bir araya getirerek oluşturduk. İnsanlarımız kendi sofraları için ürün sipariş edebildiği gibi sevdikleri için de adreslerine teslim edilmek üzere yılbaşı paketi siparişi verebiliyor. Yılbaşı kampanyamızda çocuklar için de özel sepetler oluşturduk” dedi.

Yılbaşı paketinde patlayan mısırdan, çocukların severek tükettiği külah mısır cipse, Türk kahvesinden karışık çikolataya kadar tüm kuruyemiş çeşitlerinin yer aldığını belirten Vardar, “Yeni yıl sofralarını geleneksel tatlarla lezzetlendiriyoruz. Bu birbirinden lezzetli paketi yüzde 17’ye yakın indirim ile Ufresh mağazalarından veya Ufresh’in internet sitesinden herkes ulaşabilir ve sevdiklerine hediye edebilir” diyerek yeni yıla evde girecek olan aileleri de düşündüklerini belirtti. Özlem Vardar, tatlıların içinde en çok tercih edilen kuruyemişler olan ceviz, fındık, Antep fıstığı, yer fıstığı, badem ve kuru meyve çeşitlerini de yılbaşına özel kampanya çerçevesinde müşterilerle buluşturduklarını belirterek herkesin yeni yılını kutladı.