İstanbul'da önceki gün ele geçirilen yavru goril, bir hayvanat bahçesine nakledildi. Yetkililer, dışarıdan biriyle gorilin temasının uygun olmadığı, iyileştikten sonra Nijerya'ya geri gönderileceğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorille ilgili son durumu paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavru gorilin, sağlık durumu iyiye gittiği, gözlem altında tutulmaya devam edildiğini videolu olarak paylaştı.

Ufaklığın durumu şu an iyi...????İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur.@milliparklar personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları… pic.twitter.com/D36eSRVJuy— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) December 22, 2024

Yetkililer, kısa sürede yavru gorilin iyileşmesi sonrasında doğal yaşam alanı Nijerya'ya gönderileceğini belirtti.