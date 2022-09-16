“Geçen hafta asist, bu hafta gol. Max Gradel Sivasspor için adım atıyor.”

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci haftasında konuk olduğu Cluj’u 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçında 1-0 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj’u deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

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