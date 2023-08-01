UEFA, Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci maçında Danimarka’nın AGF ile Belçika’nın Club Brugge takımları arasında qoynanacak müsabakayı FIFA kokartlı Atilla Karaoğlan yönetecek. Abdulkadir Bitigen ise MKS Pogon Szczecin-Linfield müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Danimarka’nın AGF ile Belçika’nın Club Brugge takımları arasında 03 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek. Danimarka’nın Aarhus şehri Aarhus Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Bir diğer FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen ise, Polonya’nın MKS Pogon Szczecin ile Kuzey İrlanda’nın Linfield takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci müsabakasını yönetecek. Polonya’nın Szczecin şehrinin Floriana Krygiera Stadyumu’nda saat 18.00’da başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.