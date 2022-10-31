UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16’ya kalan 12 ekip belli olurken, bu hafta oynanacak karşılaşmalarla bir üst tur vizesi alacak son 4 takım belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16’ya kalan 12 ekip belli olurken, bu hafta oynanacak karşılaşmalarla bir üst tur vizesi alacak son 4 takım belli olacak.

Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8’er karşılaşma ile sona erecek. Son 16’ya kalan 12 ekip kesinleşirken, 6. hafta mücadelesiyle gruptan çıkacak diğer 4 takım da belirlenecek.

A Grubu’nda Napoli ve Liverpool, B Grubu’nda Club Brugge ve Porto, C Grubu’nda Bayern Münih ve Inter, F Grubu’nda Real Madrid, E Grubu’nda Chelsea, H Grubu’nda Paris SG ve Benfica, G Grubu’nda Manchester City ve Borussia Dortmund, grup maçlarındaki son müsabaka öncesi gruptan çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

D Grubu’nda Tottenham-Marsilya ve Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt, E Grubu’nda Milan-Salzburg, F Grubu’nda Shakhtar Donetsk-RB Leipzig mücadelelerinin sonuçları bir üst tura çıkacak takımları belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalamayan Atletico Madrid, Barcelona, Ajax ve Juventus, dev organizasyona gruplarda veda ettiler. Barcelona bu kupayı daha önce 4 kez, Juventus 1 kez ve Ajax da 1 kez müzesine götürmüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftanın programı şöyle:

1 Kasım Salı:

20.45 Porto-Atletico Madrid

20.45 Leverkusen-Club Brugge

23.00 Bayern Münih-Inter

23.00 Liverpool-Napoli

23.00 Marsilya-Tottenham

23.00 Rangers-Ajax

23.00 Viktoria Plzen-Barcelona

23.00 Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt

2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid-Celtic

20.45 Shakhtar Donetsk-RB Leipzig

23.00 Milan-Salzburg

23.00 Maccabi Haifa-Benfica

23.00 Kopenhag-Borussia Dortmund

23.00 Manchester City-Sevilla

23.00 Juventus-Paris SG

23.00 Chelsea-Dinamo Zagreb