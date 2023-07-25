UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Fofana’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Oyewusi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
21. dakikada sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.
34. dakikada rakibinden sıyrılan Zaniolo, ceza sahası girerken yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho xx, Rui Teixeira xx, Pedro Almeida xx
Zalgiris Vilnius: Edvinas Gertmonas xx, Mario Pavelic xx, Nassim Hnid xx, Stipe Vucur xx, Joel Bopesu xx, Oliver Buff xx, Yuri Kendysh xx, Nicolas Gorobsov xx, Paulius Golubickas xx, Adama Fofana xx, Mahias Oyewusi xx
Yedekler: Tomislav Duka, Kipras Kazukolovas, Petar Mamic, Yukiyoshi Karashima, Donatas Kazlauskas, Saulius Mikoliunas, Ovidijus Verbickas, Marko Milickovic, Liviu Antal, Romualdas Jansonas, Arni Vilhjalmsson, Gustas Jarusevicius
Teknik Direktör: Vladimir Cheburin
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Angelino xx, Sergio Oliveira xx, Berkan Kutlu xx, Nicolo Zaniolo xx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Batuhan Şen, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Fredrik Midtsjö, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Gorobsov (Zalgiris Vilnius)