Hakemler: Danny Makkelie xx, Hessel Steegstra xx, Jan de Vries xx

38. dakikada Daramy’ın ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topu kontrol eden Pep Biel’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan auta çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

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