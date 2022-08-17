UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada FC Kopenhag’ın kullandığı korner atışında Vavro’nun kafasıyla indirdiği topu iyi takip eden Lareger kale sahası içinde meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0

52. dakikada Djaniny’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ryan’da kaldı.

79. dakikada Bakasetas’ın uzak mesafaden sert vuruşunda Khotholava’ya çarpan top kaleci Ryan’ın sağından ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Parken

Hakemler: Michail Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Benetti xx

FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx (Ankersen dk. 80 ?), Vavro xx, Khotholava xx, Kristansen xx, Zeca xx, Haraldsson xx (Vick dk. 68 x), Lerager x, Falk xx (Stamenic dk. 89 ?), Claesson xx, Biel xx

Yedekler: Jahnsson, Jelert, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Babacar, Mukairu, Karamoko, Dithmer

Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya

Teknik Direktör: Jess Thorup

Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Denswil x (Bartra dk. 58 x) Eren x, Siopis x (Enis Bardhi dk. 58 x) Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür x (Dorukhan Toköz dk. 89 ?), Trezeguet x, Kouassi x (Djaniny dk. 46 x), Cornelius x

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Claesson (dk. 9), Lerager (dk. 48) (FC Kopenhag), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Lerager, Vavro (FC Kopenhag), Kouassi, Bakasetas, Djaniny (Trabzonspor)