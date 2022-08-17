48. dakikada FC Kopenhag’ın kullandığı korner atışında Vavro’nun kafasıyla indirdiği topu iyi takip eden Lareger kale sahası içinde meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.