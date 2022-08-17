UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada FC Kopenhag’ın kullandığı korner atışında Vavro’nun kafasıyla indirdiği topu iyi takip eden Lareger kale sahası içinde meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0
52. dakikada Djaniny’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ryan’da kaldı.
79. dakikada Bakasetas’ın uzak mesafaden sert vuruşunda Khotholava’ya çarpan top kaleci Ryan’ın sağından ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Parken
Hakemler: Michail Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Benetti xx
FC Kopenhag: Ryan xx, Diks xx (Ankersen dk. 80 ?), Vavro xx, Khotholava xx, Kristansen xx, Zeca xx, Haraldsson xx (Vick dk. 68 x), Lerager x, Falk xx (Stamenic dk. 89 ?), Claesson xx, Biel xx
Yedekler: Jahnsson, Jelert, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Babacar, Mukairu, Karamoko, Dithmer
Teknik Direktör: Jess Thorup
Trabzonspor: Uğurcan x, Larsen x, Denswil x (Bartra dk. 58 x) Eren x, Siopis x (Enis Bardhi dk. 58 x) Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür x (Dorukhan Toköz dk. 89 ?), Trezeguet x, Kouassi x (Djaniny dk. 46 x), Cornelius x
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Claesson (dk. 9), Lerager (dk. 48) (FC Kopenhag), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Lerager, Vavro (FC Kopenhag), Kouassi, Bakasetas, Djaniny (Trabzonspor)
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