9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk’ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

UEFA Şampiyonlar Lig Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

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