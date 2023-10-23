Çoklu abonelik çağında kullanıcılara içerikleri tek platformdan ulaştıran TV+, son olarak yerli içerik platformu Exxen ile anlaştığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında Premium TV+ kullanıcıları, yalnızca TV+’ta yer alan ‘Exxen TV’ kanalı aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanını Ekim ayında da doyasıya yaşayacak.

Türkiye’nin sevilen televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri Ekim ayında da sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. TV+, son olarak yerli içerik platformu Exxen TV ile, Premium TV+ kullanıcılarına UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Liglerindeki seçili maçları ek bir ücret ödemeden izleme imkanı sunuyor.

Haftanın 3 günü futbol şöleni

Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Avrupa devlerinin seçili maçları, Exxen TV üzerinden salı, çarşamba ve perşembe günleri futbolseverlere dopdolu bir futbol şöleni yaşatacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından dört heyecan verici karşılaşmanın yanı sıra, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden seçili maçlar da Exxen TV’de yayınlanacak. Exxen TV, TV+’ın 8. kanalında yer alıyor.

Şampiyonların mücadelesi nefesleri kesecek

Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yarın kaldığı yerden devam edecek. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı D grubunda Inter- Salzburg maçı saat 19.45’te yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray’ın da bulunduğu A grubunda ise saat 22.00’de Manchester United- Kopenhag karşılaşması oynanacak. 25 Ekim saat 19.45’te dünya devi Barcelona, Shakhtar Donetsk’i evinde ağırlarken; Paris Saint-Germain, taraftarının önünde İtalyan devi Milan’ı ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen bu karşılaşmaların hepsi EXXEN TV ile TV+ ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nin favorisi EXXEN TV ile TV+ ekranlarında

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden ve kupanın en büyük favorisi durumundaki Liverpool, seyircisi önündeki ikinci maçına EXXEN TV ile TV+ ekranlarında çıkıyor. Fransa ekibi Toulouse’u konuk edecek olan Klopp’un öğrencileri, taraftarlarına yine güzel futbol izletmek için sahada olacak. Liverpool’un, Toulouse’u ağırlayacağı karşılaşma 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de EXXEN TV ile TV+’ta.

Villa’nın zirve yürüyüşü Ekim ayında EXXEN TV ile TV+’ta

UEFA Konferans Ligi’nin en değerli takımı durumunda bulunan Aston Villa, Premier Lig’de sergilediği başarılı performansı Avrupa’ya da taşıyarak bu kupayı müzesine götürmek istiyor. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa’nın AZ Alkmaar deplasmanındaki heyecan dolu karşılaşma da 26 Ekim Perşembe günü saat 19.45’te EXXEN TV ile TV+’ta.

TV+ Exxen TV canlı yayın programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Inter - Salzburg

22.00 Manchester United - Kopenhag

25 Ekim Çarşamba

19.45 Barcelona - Shakhtar Donetsk

22.00 Paris Saint-Germain - AC Milan

26 Ekim Perşembe

19.45 AZ Alkmaar - Aston Villa

22.00 Liverpool - Toulouse