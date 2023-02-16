UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta Chelsea’yi konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, 63. dakikada Adeyemi’nin golüyle Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea’yi 1-0 mağlup etti.

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