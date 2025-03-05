UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar yarın oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maç heyecanı yarın oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16 turu ilk müsabakalarında İngiliz ekibi Chelsea, Danimarka deplasmanında Kopenhag ile karşılaşacak. Yunan temsilcisi Panathinaikos da İtalyan takımı Fiorentina’yı ağırlayacak. Rövanş müsabakaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Real Betis - Vitoria Guimaraes
20.45 Panathinaikos - Fiorentina
20.45 Molde - Legia Varşova
20.45 Kopenhag - Chelsea
23.00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
23.00 Celje - Lugano
23.00 Borac Banja Luka - Rapid Wien
23.00 Pafos - Djurgarden