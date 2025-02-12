UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Play-Off Turu yarın oynanacak 8 maçla başlayacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 3. önemli organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde Son 16 Play-Off turu heyecanı yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak. Lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan takımların son 16 için mücadele edeceği play-off turunun rövanş maçları ise 20 Şubat’ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off Turu maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Molde - Shamrock Rovers

20.45 Vikingur Reykjavik - Panathinaikos

20.45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok

20.45 Celje - APOEL Nicosia

23.00 Gent - Real Betis

23.00 Kopenhag - Heidenheim

23.00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

23.00 Omonia Nicosia - Pafos FC