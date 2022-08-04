10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek’in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi.

7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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