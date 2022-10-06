UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’ye 3-4 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’ye 3-4 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yalçın’ın ortasında Yatabare’nin kafa vuruşunu kale Frasheri parmak uçlarıyla çelmeyi başardı.
66. dakikada Thaqi’nin sol çaprazda pasında topla buluşan Korenica’nın şutu ağlara gitti. 1-3
75. dakikada Sabia’nın ortasında ceza sahası içinde Erdoğan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-3
81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Potoku’nun yakın mesafeden şutunda kaleci Ali gole izin vermedi.
90. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Yatabare topu ağlara yolladı. 3-3
90+4. dakikada ceza sahası içerisinde defanstan dönen topu önünde bulan Krasniqi’nin şutu filelerle buluştu. 3-4
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Jose Luls Munuera xxx, Inigo Prieto xxx, Antonio Ramon Martinez Moreno xxx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Erdoğan xxx, Uğur xx, Hakan xx (Murat dk. 60 xx), Ulvestad xxx (Angielski dk. 89 ?), Charisis xx (Yalçın dk. 46 xx), Sabia xx, Yatabare xxx, Gradel xx (Njie dk. 46 xx)
Yedekler: Buçkar, Muammer, Appindangoye, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ballkani: Frasheri xxx, Sinani xx, Jashanica xx, Thaqi xxx, Potoku xxx, Dellova xx, Emerllahu xx, Zyba xxx (Kapra dk. 89 ?), Korenica xxx (Tusha dk. 90+5 ?), Krasniqi xx (Zarubica dk. 90+5 ?), Rrahmani xx (Berisha dk. 84 ?)
Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Shala, Maksutaj, Lucas
Teknik Direktör: Ilir Daja
Goller: Ulvestad (dk. 1), Erdoğan (dk. 75), Yatabare (dk. 90) (Sivasspor), Thaqi (dk. 20), Potoku (dk. 31), Koreniqa (dk. 66), Krasniqi (dk. 90+4) (Ballkani)
Sarı kartlar: Njie, Uğur, Sabia (Sivasspor), Emerllahu, Zyba (Ballkani)
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