75. dakikada Sabia’nın ortasında ceza sahası içinde Erdoğan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-3

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. haftasında Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’ye 3-4 mağlup oldu.

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