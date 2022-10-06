UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Deniz’in ortasında Aleksic’in kafa vuruşunu savunma kornere gönderdi.
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilic’in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
60. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Berkay’ın ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’un kucağında kaldı.
72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Okaka’nın şutunda savunma ayak koyarak mutlak bir gol pozisyonunu önledi.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Mircea Grigoriu xx
Rigas FS: Steinbors xx, Jatta xx, Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Vlalukin xx (Rakels dk. 85 ?), Panic xx, Mares xx, Saric xx (Zjuzins dk. 90 ?), Simkovic xx, Emerson xx (Friesenbichler dk. 46 x), Ilic xx (Maksimenko dk. 81 ?)
Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Dubra, Zaleiko, Varslavans, Stuglis, Bill
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Başakşehir: Muhammed xx, Caicara xx (Ömer Ali dk. 81 ?), Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx (Hasan Ali dk. 88 ?), Mahmut xx (Biglia dk. 87 ?), Aleksic xx (Berkay dk. 59 xx), Deniz Türüç xx (Mounir dk. 81 ?), Bertrand Traore xx, Serdar Gürler xx, Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kırmızı kart: Simkovic (dk. 70) (Rigas)
Sarı kartlar: Mares, Steinbors (Rigas), Mahmut (Başakşehir)
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