UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - AEK Larnaca: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 0 - AEK Larnaca: 0 (Maç devam ediyor)

72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Okaka’nın şutunda savunma ayak koyarak mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

60. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Berkay’ın ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors’un kucağında kaldı.

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

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