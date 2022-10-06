36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut’un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric’in şutu kaleyi bulmadı.

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.