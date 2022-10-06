UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric’in şutu kaleyi bulmadı.
32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic’in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut’un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Mircea Grigoriu xx
Rigas FS: Steinbors xx, Jatta xx, Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Vlalukin xx, Panic xx, Mares xx, Saric xx, Simkovic xx, Emerson xx, Ilic xx
Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Maksimenko, Dubra, Zjuzins, Zaleiko, Rakels, Varslavans, Stuglis, Bill, Friesenbichler
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Başakşehir: Muhammed xx, Caicara xx, Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx, Mahmut xx, Aleksic xx, Deniz Türüç xx, Bertrand Traore xx, Serdar Gürler xx, Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hasan Ali, Efe Arda, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Biglia, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
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