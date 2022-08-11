Goller: Guilherme (dk. 18 pen.), Hadziahmetovic (dk. 90+5) (Konyaspor), Gasser (dk. 28 ve 89), Sutter (dk. 31), Tunahan (dk. 67) (Vaduz)

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez xx, Inigo Prieto Lopez de Cerain xx, Jose Antonio Garrido Romero xx

79. dakikada Michalak’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

67. dakikada topla birlikte kat eden Gabriel ceza sahası önü sol çaprazındaki Sasere’ye pas verdi. Sasere de sağ çaprazdan gelen Tunahan’a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tunahan uzak köşeye yolladığı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

66. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Michalak kayarak dokundu fakat kaleci Büchel son anda bu topu çıkarmayı başardı.

65. dakikada Cikalleshi’nin pasını ceza yayında Muhammet bekletmeden Hadziahmetovic’in önüne çıkardı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunda top az farkal yandan dışarı gitti.

60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Michalak’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Büchel çıkardı. Yükselerek arka direğe seken topu Muhammet tamamlayamadı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaştı. Mücadele Vaduz’un 4-2’lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Konyaspor bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.

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