Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez xx, Inigo Prieto Lopez de Cerain xx, Jose Antonio Garrido Romero xx

44. dakikada Muric’in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde topu bekletmeden vuran Muhammet’in şutunu kaleci Büchel çıkardı.

31. dakikada Uğurcan ceza sahası önünde Calvo’nun pasını iyi kontrol edemedi ve topu Sutter’e kaptırdı. Fırsatı iyi değerlendiren Sutter kaleci Sehic’ten kurtuldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

17. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Calvo’nun volesini savunma kale çizgisinden çıkardı. Pozisyonun devamında Rahmanovic’in kale önünde dokunduğu topa Fosso eliyle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Vaduz’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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